16 Октября 2020
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Общество Москва
Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

После странного "кибертурнира за 30 миллионов" московскую мэрию покинул глава дирекции спортивных и массовых мероприятий

Глава московской дирекции спортивных и массовых мероприятий Александр Полинский покинул пост после того, как стало известно о странном кибертурнире, организованном под эгидой мэрии столицы за 30 миллионов рублей.

"Я покинул пост по собственному желанию. Никто меня не увольнял", - заявил он ТАСС.

Напомним, турнир по компьютерным играм, организованный департаментом спорта столицы, обошелся городскому бюджету в 37 миллионов рублей. По замыслу организаторов, соревнования по интерактивному футболу Moscow Cyber Cup должны были собрать десятки киберспортсменов из разных стран и миллионы просмотров в соцсетях. В итоге турнир, который проводили на арене ЦСКА, посетили около 10 зрителей, а за его трансляцией на "Твиче" наблюдали порядка 100 человек.

(2019)|Фото: t.me/cyberslovo

Заявленные в конкурсной документации ведущие с баснословными гонорарами были не в курсе, участников набирали практически случайным образом, а затраты оказалось сложно проверить, либо они выглядели сильно завышенными.

Полинский, согласно справке на сайте дирекции, работает в системе физической культуры и спорта более 20 лет. С 1992 года начал заниматься организацией крупнейших спортивных мероприятий. В должности главы дирекции он проработал более 14 лет.

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После странного "кибертурнира за 30 миллионов" московскую мэрию покинул глава дирекции спортивных и массовых мероприятий

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Теги: москоу кибер кап, кибертурнир, киберспорт, александр полинский, отставка



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