Под Краснодаром автобус врезался в остановившийся на светофоре грузовик: 17 пострадавших

В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек.

Автобус следовал из поселка Ахтырский в Краснодар. 10 человек доставили в больницы.

Как передает РИА Новости, "Богдан" врезался в остановившийся на светофоре большегруз Volvo.

Ранее в ДТП в Воронежской области погибли восемь человек. 15 июня вечером на трассе Воронеж - Луганск столкнулись лоб в лоб легковушка и микроавтобус.

Водитель Форд Фокуса не справился с управлением, в результате чего его машина вылетела на встречку, где врезалась в микроавтобус Фольксваген Транспортер.