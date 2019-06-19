СМИ: российские ученые готовы провести первые космические роды

Российские ученые не отстают от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, мечтающего о колонизации Луны и Марса, и выдают не менее футуристичные идеи. Так, РИА Новости со ссылкой на завлабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирину Огневу сообщает о готовности отечественных ученых отправить в космос беременную женщину, которая родит прямо на орбите.

"Мы помним о том, что мы всегда были первыми в космосе и во многом до сих пор остаемся первыми, поэтому хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России", – говорит научный сотрудник.

При этом заведующая лабораторией отметила, что пока задач провести подобный опыт в космосе никто не ставил, в том числе по этическим принципам.