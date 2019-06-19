16 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Гройсман (2016) | Фото: ru.krymr.com

Украина может ввести выборы губернаторов областей

Кабинет министров Украины рассмотрит инициативу премьер-министра Владимира Гройсмана ввести прямые выборы губернаторов областей, а также сократить на 50% штат областных и районных администраций. Об этом он сказал на канале ICTV.
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Гройсман подчеркнул, что "нужно забрать у президента и правительства право назначать этих людей". Правда, называются они на Украине не губернаторами, а председателями облгосадминистраций, однако по существу являются руководителями регионов.

Пока непонятно, согласована ли эта инициатива с президентом или является предвыборным пиаром самого Гройсмана. Напомним, он идет на досрочные выбору в Верховную раду со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана", но ее рейтинг в районе 1%. На днях он обвинил экс-президента Петра Порошенко в том, что тот мешал премьеру эффективно управлять.

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Украина может ввести выборы губернаторов областей

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Теги: Украина, Владимир Гройсман



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