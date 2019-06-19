16 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
бывший мэр Нефтеюганска Владимир Петухов (2013) | Фото: Накануне.RU

Цуканов и Комарова в Нефтеюганске почтят память расстрелянного мэра Владимира Петухова

В Нефтеюганске вспомнят погибшего мэра Владимира Петухова. На церемонию приедут полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Югры Наталья Комарова, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, Петухов стал первым избранным мэром Нефтеюганска в 1996 году. Утром 26 июня 1998 года по дороге на работу он был застрелен недалеко от здания городской администрации. За это преступление к разным срокам заключения были приговорены непосредственные исполнители убийства и организатор. Последним, по материалам Генеральной прокуратуры, считается бывший начальник службы безопасности компании "ЮКОС" Алексей Пичугин. В 2008 году суд признал заказчиком убийства бывшего совладельца "ЮКОСа" Леонида Невзлина, который к тому времени жил в Израиле. Невзлин был заочно приговорен к пожизненному тюремному заключению. По версии следствия, Невзлин поручил организовать убийство Петухова, который якобы мешал компании беспрепятственно выкачивать нефть из юганских недр, не внося при этом налоги в бюджет.

нефтеюганск бюст мэра города петухова(2016)|Фото: Накануне.ru

Бюст Петухова, установленный в Нефтеюганске

Убийство мэра, как полагают российские силовики, явилось своеобразным "подарком" для Михаила Ходорковского, который празднует свой день рождения 26 июня. В июне 2015 года Следственный комитет РФ возобновил расследование убийства Петухова и пришел к выводу, что заказать преступление мог Ходорковский. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, уроженца Югры, все жители округа со дня убийства Петухова знали, что это "дело рук ЮКОСа"

Начиная с 2013 году, в день гибели Петухова – 26 июня – в Нефтеюганске чтят его память. В 2014 году в Праге вдова мэра Фарида Исламова представила книгу о гибели супруга под название "Ходорковский. Кто убил моего мужа?". В том же году в Нефтеюганске установили бюст политика.

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Цуканов и Комарова в Нефтеюганске почтят память расстрелянного мэра Владимира Петухова

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Теги: Владимир Петухов, Николай Цуканов, Наталья Комарова, память



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Развитие сюжета:

Ранее 26.06.2019 11:50 Мск "Маяк, на который стоит ориентироваться". В Нефтеюганске вспомнили, каким был расстрелянный 21 год назад мэр Владимир Петухов

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