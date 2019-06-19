В рейтинге эффективности "Инцидент-менеджмента" названы лидеры и аутсайдеры в УрФО

Руководители Курганской и Свердловской областей Вадим Шумков и Евгений Куйвашев оказались на самых низких строчках рейтинга эффективности "Инцидент-менеджмента", составленного "Иполитика" и "Незыгарь".

Специалисты проанализировали активность глав уральских регионов в соцсети Instagram. В лидерах - глава Югры Наталья Комарова. Она набрала 5 баллов за счет ее личных ответов в аккаунте на вопросы жителей ХМАО. Также плюсом стал контроль качества ответов чиновников регионального правительства со стороны Комаровой.

Второе место делят руководители Тюменской, Челябинской областей и ЯНАО - Александр Моор, Алексей Текслер и Дмитрий Артюхов, у политиков по 4 балла. Отмечается, что они работают с комментариями эффективно, однако отвечают не на все вопросы. В своих ответах чаще рассказывают о планах по разрешению проблемы, а не о результатах.

На низших строчках рейтинга - Куйвашев и Шумков. Последний получил 2 балла, а глава Среднего Урала и вовсе 0.

"В комментариях у Вадима Шумкова можно заметить аномально высокое количество позитивных комментариев. В то время, как на странице у Евгения Куйвашева найти ответы чиновников на вопросы пользователей не удалось", - говорится в исследовании.