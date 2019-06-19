16 Октября 2020
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свалка в Чите (2019) | Фото: facebook.com/alexander.barinov.18

В Чите на месте свалки, убранной после обращения на "прямую линию" с Путиным, образовалась новая

В Чите в районе Пески у жилых домов вновь появилась свалка, которую удалось ликвидировать после обращения волонтеров на "прямую линию" с Владимиром Путиным в 2018 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Баринов, отметив, что, на 20 июня местные жители, вероятно, готовят новое обращение к президенту.

свалка в Чите(2019)|Фото: facebook.com/alexander.barinov.18

свалка в Чите(2019)|Фото: facebook.com/alexander.barinov.18

В прошлом году в ходе "прямой линии" с Путиным волонтеры и эколог озвучили обращения граждан о мусорных полигонах и свалках. В ходе их выступления прозвучал и пример Читы, напоминает Regnum.

Напомним, в проблемах с горящими мусорными полигонами и отравляющими воздух мусоросжигательными заводами президент Владимир Путин обвинил СССР. По его словам, сказанным в рамках "прямой линии", в советское время мусор не утилизировался, а просто складировался. Правда, далее президент продолжил, что и сейчас ситуация не сильно изменилась.

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В Чите на месте свалки, убранной после обращения на "прямую линию" с Путиным, образовалась новая

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Теги: чита, свалка, прямая линия



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