В Чите на месте свалки, убранной после обращения на "прямую линию" с Путиным, образовалась новая

В Чите в районе Пески у жилых домов вновь появилась свалка, которую удалось ликвидировать после обращения волонтеров на "прямую линию" с Владимиром Путиным в 2018 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Баринов, отметив, что, на 20 июня местные жители, вероятно, готовят новое обращение к президенту.

В прошлом году в ходе "прямой линии" с Путиным волонтеры и эколог озвучили обращения граждан о мусорных полигонах и свалках. В ходе их выступления прозвучал и пример Читы, напоминает Regnum.

Напомним, в проблемах с горящими мусорными полигонами и отравляющими воздух мусоросжигательными заводами президент Владимир Путин обвинил СССР. По его словам, сказанным в рамках "прямой линии", в советское время мусор не утилизировался, а просто складировался. Правда, далее президент продолжил, что и сейчас ситуация не сильно изменилась.