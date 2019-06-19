Массовая драка в Москве: один участник погиб, трое пострадали

В Москве произошла массовая драка, один из участников которой погиб, есть пострадавшие. По информации Life, в побоище принимали участие два десятка человек - восемь с одной стороны и 12 с другой.

Драка началась у одного из кафе, затем продолжилась у ТЦ "Март". За торговым центром один из участников драки достал нож и ранил несколько человек. В итоге один погиб, еще трое пострадали, сообщает портал.

Mash уточняет, что драка произошла на станции "Электрозаводская", на месте работают экстренные службы.

Информация уточняется.