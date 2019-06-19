В челябинском аэропорту Баландино реконструкция отстает от графика – Счетная палата

Счетная палата России сообщила о промежуточных результатах проверки реконструкции челябинского аэропорта Баландино. Ведомство не слишком довольно работой Росавиации, которая финансирует проект со стороны государства.

В рамках реконструкции, которую начали к саммитам ШОС и БРИКС-2020, запланировано расширение ВПП, замена перронов, метео и светосигнального оборудования.

"Реконструкцию ведет единственный исполнитель – общество "Центродорстрой", с которым Администрация гражданских аэропортов заключила в 2018 и 2019 годах 4 контракта общей стоимостью 4,1 млрд руб.", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Ведомство отмечает, что сроки выполнения работ по контрактам почти вдвое меньше указанных в проекте организации работ – 13 вместо 24.

"Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график", - говорят аудиторы. По их словам, на сегодняшний день стоимость принятых работ составляет 200 млн руб. – это лишь 5% от стоимости заключенных контрактов.

В Росавиации уверяют, что реконструкция аэродрома пройдет в срок – к проведению саммитов ШОС и БРИКС в июне 2020 года. "Некоторое отставание от освоения выделенных средств связано с тем, что место проведения саммитов ШОС и БРИКС переносилось. Сначала рассматривался Челябинск, потом Сочи и потом снова Челябинск, что потребовало корректировки проекта, в том числе по требованию ФСО. В сжатые сроки - нам оставались 2018-2019 годы, в июне 2020 года уже проводятся саммиты - никто не хотел выходить на конкурсные процедуры. Поэтому мы выбрали единственного поставщика — Центрдорстрой. Контракт был заключен в ноябре, уже весной единственный поставщик начал переброску техники. В настоящее время работы идут полным ходом", - объяснил ситуацию глава Росавиации Александр Нерадько.

Также к 2020 году должен пройти техническое перевооружение воздушный пункт пропуска в аэропорту Баландино. Однако на момент завершения проверки проектная документация отсутствовала. "Бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ Росгранстрою не доводились. Соответственно не проведены и конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ", - сообщили аудиторы.

Счетная палата по поручению президента России собирается продолжить проверку эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию Баландино.