Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве модернизации аэропорта Домодедово

"Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта Домодедово. Модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропортов Домодедово и Баландино (Челябинск), говорится в сообщении на сайте госаудитора.

В СП напомнили, что проект реконструкции ведут осавиация и ОАО "Международный аэропорт Домодедово" с 2012 года. "Тогда же Агентство заключило с ЗАО "СУ-1" контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Это одно из важнейших мероприятий ФЦП "Развитие транспортной системы", которое до сих пор не завершено, хотя объект нужно было сдать еще в 2014 году", - отмечают в Счетной палате.

Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том, что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика.

"В ФАИП на 2019-2021 годы ассигнования на завершение работ по 1-й полосе отсутствуют. Объем незавершенного строительства составляет 1,8 млрд рублей. Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн рублей, приобретенное в 2012-2013 годах, истекли еще в 2015 году", - констатировал аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Несмотря на негативный опыт работы с ЗАО "СУ-1", Росавиация в 2014 году снова привлекла этого подрядчика для строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Она должна была заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2, но также не была построена. Более того, Агентство завысило цену контракта на 282 млн рублей.

Существующая ВПП-2 частично разобрана — ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тыс. метров. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%. Не построены также перроны к новому терминалу, который возвел инвестор. В результате здание простаивает до настоящего времени. "Перенос сроков строительства второй полосы и перронов с 2016 на 2019 годы повлек увеличение стоимости работ на 4,1 млрд рублей и 538,4 млн рублей соответственно", - резюмировал аудитор.

Росавиация намерена достроить данные объекты и внесла свои предложения по финансированию строительных работ. "Росавиация внесла предложения в Минтранс, а министерство направило обращение Председателю Правительства РФ о выделении 3,5 млрд рублей для продолжения строительства в 2019 году", - заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.