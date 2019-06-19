Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве модернизации аэропорта Домодедово

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва Московская область
домодедово, аэропорт (2013) | Фото:Накануне.RU

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве модернизации аэропорта Домодедово

"Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта Домодедово. Модернизация привела к тому, что пропускная способность воздушной гавани упала. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропортов Домодедово и Баландино (Челябинск), говорится в сообщении на сайте госаудитора.

Читайте также:

В СП напомнили, что проект реконструкции ведут осавиация и ОАО "Международный аэропорт Домодедово" с 2012 года. "Тогда же Агентство заключило с ЗАО "СУ-1" контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. Это одно из важнейших мероприятий ФЦП "Развитие транспортной системы", которое до сих пор не завершено, хотя объект нужно было сдать еще в 2014 году", - отмечают в Счетной палате.

Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том, что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика.

"В ФАИП на 2019-2021 годы ассигнования на завершение работ по 1-й полосе отсутствуют. Объем незавершенного строительства составляет 1,8 млрд рублей. Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн рублей, приобретенное в 2012-2013 годах, истекли еще в 2015 году", - констатировал аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Ð²Ð·Ð»ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÐ°, Ð´Ð¾Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð¾, Ð°ÑÑ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:ÐÐ°ÐºÐ°Ð½ÑƒÐ½Ðµ.RU

Несмотря на негативный опыт работы с ЗАО "СУ-1", Росавиация в 2014 году снова привлекла этого подрядчика для строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Она должна была заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2, но также не была построена. Более того, Агентство завысило цену контракта на 282 млн рублей.

Существующая ВПП-2 частично разобрана — ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тыс. метров. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%. Не построены также перроны к новому терминалу, который возвел инвестор. В результате здание простаивает до настоящего времени. "Перенос сроков строительства второй полосы и перронов с 2016 на 2019 годы повлек увеличение стоимости работ на 4,1 млрд рублей и 538,4 млн рублей соответственно", - резюмировал аудитор.

Росавиация намерена достроить данные объекты и внесла свои предложения по финансированию строительных работ. "Росавиация внесла предложения в Минтранс, а министерство направило обращение Председателю Правительства РФ о выделении 3,5 млрд рублей для продолжения строительства в 2019 году", - заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве модернизации аэропорта Домодедово

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: домодедово, модернизация, счетная палата, росавиация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети