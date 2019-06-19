16 Октября 2020
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Общество Челябинская область
дом в Магнитогорске, обрушение (2019) | Фото:Накануне.RU

Более половины жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили остаться в своих квартирах

Более половины жителей дома в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда, решили остаться в своих квартирах. Об этом заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко доложил глава Челябинской области Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что поручение президента выполняется в полном объеме с учетом мнения каждого жителя дома.

"Продолжается обеспечение жильем граждан, которые потеряли свои квартиры в результате трагедии, и тех, которые приняли решение переехать", - сообщил он.

По итогам опроса более половины жителей дома решили остаться в своих квартирах. Тем, кто решил переехать, предоставляются социальные выплаты на приобретение нового жилья.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

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Более половины жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили остаться в своих квартирах

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры,



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