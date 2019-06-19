16 Октября 2020
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Главный храм Вооруженных Сил России (2019) | Фото: hram.mil.ru

Югра присоединится к акции "Горсть Памяти" - землю с воинских захоронений отправят в Главный храм ВС РФ

Югра присоединится к военно-патриотической акции "Горсть Памяти". Мероприятия пройдут в Сургуте и Мегионе.

Акция приурочена к 22 июня, годовщине начала Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби.

Как пояснила руководитель регионального штаба движения "Волонтеры Победы" Эка Шенгелая, именно в Сургуте и Мегионе находятся официальные воинские захоронения погибших участников Великой Отечественной.

22 июня жители России соберутся на местах воинских захоронений, чтобы в торжественной обстановке набрать землю с братских могил в специальные солдатские кисеты. Далее кисеты отправят в историко-мемориальный комплекс главного храма Вооружённых сил России, строящегося в парке "Патриот" в Подмосковье.

Напомним, инициатива строительства главного храма принадлежит глава Минобороны Сергею Шойгу. Об этом он сообщил 4 сентября 2018 года. Реализовать проект оборонное ведомство планирует к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 2020 году. Планируется, что храм будет построен на добровольные пожертвования граждан, в том числе меценатов.

Главный храм Вооруженных Сил России(2019)|Фото: REUTERS

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Югра присоединится к акции "Горсть Памяти" - землю с воинских захоронений отправят в Главный храм ВС РФ

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Теги: 22 июня, горсть памяти, День памяти и скорби



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