Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Такие данные содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, пишут "Известия".

Экзамены рекомендуется перевести в электронный вид, где существует возможность генерировать индивидуальные задания таким образом, чтобы они не повторялись, говорится в докладе.

Предполагается, что это позволит исключить варианты списывания и выкладывания материалов экзаменов в сеть.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что элементы ЕГЭ при проверке знаний необходимо внедрять с первого класса. По мнению сенатора, такой подход позволил бы снизить уровень стресса экзаменуемых.

Учителя отмечают, что, следуя логике сенатора, можно также с ранних лет начать готовить детей к неминуемой смерти.