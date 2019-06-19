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Экономика В России Москва
аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

Компенсации пассажирам за задержки рейсов и багажа могут вырасти в 10 раз - Госдума

Профильный комитет Госдумы одобрил проект закона об увеличении выплат перевозчиками пассажирам в случае задержек рейса или выдачи багажа, передает ТАСС со ссылкой на члена комитета ГД по транспорту и строительству Максима Сураева.
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В первом чтении данный проект закона был принят в декабре 2018 года. Согласно изначальной версии, напомнил депутат, за вышеуказанные нарушения перевозчик должен был бы выплатить пассажиру сумму в размере 100 руб. за каждый час просрочки вместо нынешних 25 руб. "В первом чтении мы приняли, что повысить надо выплату от 25 руб. до 100 ру., но потом пришли поправки, и мы с ними согласились, чтобы это было 3% от провозной платы за каждый час", - сказал Сураев.

Он привел данные за 2018 год о том, что в среднем перелет в одну сторону внутри страны стоит 7,5 тыс. руб. 3% от данной суммы - это 225 руб., которые пассажир ориентировочно будет получать за каждый час просрочки доставки пассажира, багажа или груза. Если речь идет о международных рейсах, то это примерно 11 тыс. руб. в одну сторону, 3% - это 330 руб. за каждый час.

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Компенсации пассажирам за задержки рейсов и багажа могут вырасти в 10 раз - Госдума

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Теги: компенсация, задержка рейсов, госдума, пассажиры



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