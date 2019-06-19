16 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Уполномоченный по правам человека в Челябинскойй области Алексей Севастьянов (2015) | Фото: gubernator74.ru

Экс-омбудсмен Севастьянов выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

Бывший уполномоченный по правам человека в регионе Алексей Севастьянов намерен участвовать в выборах губернатора Челябинской области. Выдвигаться он будет от партии "Гражданская сила" и в ближайшее время намерен подать документы в избирательную комиссию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда я пришел с инициативой выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора региона – мы сели, поговорили, нашли общий язык – и вот я иду на выборы, иду на победу. Наконец, чисто технически это федеральная парламентская партия, что освобождает меня от необходимости собирать подписи избирателей. Я уже побеждал на открытых конкурентных выборах в Челябинске. Умею вести мощные, наступательные избирательные кампании – даже с дефицитом ресурсов", - написал он на своей странице в facebook.

Также Севастьянов сообщил, что не согласовывал свое выдвижение с экс-губернатором Михаилом Юревичем.

"Мы и сегодня сохраняем хорошие человеческие отношения с Михаилом Валериевичем, но лично от него сейчас я никакой поддержки не получаю. Свое выдвижение я с ним не согласовывал, в Лондон не летал", - добавил он.

Напомним, 20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск.

Экс-омбудсмена подозревают в покушении на хищение бюджетных средств в размере 3 млн руб. в качестве гранта. После суд продлил на 72 часа срок задержания Севастьянову. 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.

В марте Севастьянову предъявили обвинение по делу о мошенничестве. Его обвиняют в покушении на хищение бюджетных средств в размере 3 млн руб. в качестве гранта.

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Экс-омбудсмен Севастьянов выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

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Теги: Алексей Севастьянов, выборы губернатора, кандидат, Гражданская сила,



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2019 10:58 Мск Уголовное дело экс-омбудсмена Севастьянова по обвинению в попытке хищения гранта направлено в суд
Ранее 20.06.2019 10:26 Мск Экс-омбудсмен Севастьянов выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

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