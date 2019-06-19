"Миронов говорил правду". На экс-замглавы СвЖД Кочнева возбуждено уголовное дело

На бывшего заместителя главы СвЖД Алексея Кочнева завели уголовное дело о взятке, об этом Накануне.RU сообщил адвокат Алексей Колосовский.

Адвокат отметил, что в отношении Кочнева возбуждено дело по ч.2 ст.290 УК РФ - "получение должностным лицом взятки в значительном размере".

"Пока одно возбудили по части второй", - отметил адвокат.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывшего начальника СвЖД Алексея Миронова нашли без признаков жизни в доме на Рублевке в Москве. Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревался в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл произошедшее провокацией.

"Уголовное дело в отношении Кочнева подтверждает, что Миронов говорил правду", - отметил Колосовский.