Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок в 2020 году.

Во время выступления в городе Орландо (штат Флорида) Трамп объявил о начале новой президентской кампании.

По мнению американского лидера, за два с половиной года на посту главы государства ему удалось сделать столько, сколько не удавалось никому из его предшественников, сообщает Regnum.

Напомним, еще в феврале Трамп признался, что любит свою работу и намерен баллотироваться в президенты на второй срок.

При этом он заявил, что несет огромные финансовые потери, пока находится в Белом доме. По словам Трампа, суммы, которые он потерял за время своего пребывания на посту президента - невероятные.