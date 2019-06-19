16 Октября 2020
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Экономика Центральный ФО В России Москва Московская область
(2019) | Фото: sputnik-abkhazia.info

Компания Чайки-младшего будет "спасать" Тульскую и Ярославскую области от мусорного коллапса, предсказанного Чайкой-старшим

Компания "Хартия" Игоря Чайки заявилась на два проекта в рамках мусорной реформы - это будут комплексы по сортировке и переработке коммунальных отходов. Финансировать проекты будет Российский экологический оператор, первые 20 одобренных заявок будут выбраны в июне. Какие проекты уже отобраны, по каким критериям и какая сумма будет выделена на их поддержку, представитель РЭО не комментирует. Известно, что оператор готов оплатить не менее 50% стоимости проекта.

Газета Ведомости со ссылкой на самого Чайку сообщает, что "Хартия" подала заявки на два проекта общей стоимостью 2 млрд руб. в Тульской и Ярославской областях. Проектами предполагается, что на новых перерабатывающих комплексах органический материал будет преобразовываться в компост, а из пластика компания собирается делать контейнеры под собственные нужды. Планируется модернизировать сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве.

На текущий момент собраны заявки почти из 60 регионов на 101 млрд руб. Оператор должен представить проекты до конца месяца, затем они будут рассмотрены наблюдательным советом РЭО.

Игорь Чайка - младший сын генпрокурора Юрия Чайки, который недавно выступил с заявлением по мусорной реформе. Генеральный прокурор назвал переполненные мусорные полигоны "настоящим бедствием" для страны. При этом, по словам генпрокурора, "ситуация еще не приобрела необратимого характера". Однако если ее не решать, она может приобрести масштаб настоящего коллапса, подчеркнул он.

Чайка добавил, что сегодня 239 из 445 действующих полигонов заполнены мусором наполовину.

В начале мая генпрокурор РФ провел в Екатеринбурге совещание, посвященное реализации "мусорной реформы". Насколько можно было судить по выступлению главы надзорного ведомства, реформа, которая для многих пока обернулась лишь увеличением платы за вывоз мусора, проходит штатно.

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Компания Чайки-младшего будет "спасать" Тульскую и Ярославскую области от мусорного коллапса, предсказанного Чайкой-старшим

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Теги: игорь чайка, юрий чайка, хартия



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