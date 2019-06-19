В Тюменской области столкнулись легковушка и грузовик, в одной из машин сгорели люди

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошла смертельная авария, сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На 231 км трассы легковая "Шевроле" выехала на "встречку" и столкнулась с большегрузом "Вольво". Легковушка загорелась.

В ней погибли 55-летний водитель и пассажир, личность которого сейчас устанавливается. Водителю грузовика медики помогли на месте, от госпитализации он отказался.