Окружение Бари Алибасова потащило продюсера на ТВ сразу после выписки из больницы

Не успел Бари Алибасов (72) отойти от реанимации (во всех смыслах слова: в окружении продюсера говорят, что Бари до сих пор не совсем адекватно воспринимает действительность после продолжительного медикаментозного сна), как его уже потащили на ТВ.

Вечером в среду, 19 июня, программа Андрея Малахова "Прямой эфир" намерена показать первое интервью Алибасова после выписки.

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - говорит Алибасов в анонсе вечерней передачи.

Непонятно, зачем в такой ситуации жена и сын Алибасова, а также пиар-директор дают согласие на интервью. Впрочем, ранее представитель продюсера заявил, что уже обсуждает с Бари рабочие моменты, так что чему тут удивляться. Напомним, в день выписки Алибасова в НИИ скорой помощи им. Склифосовского СМИ заявляли, что у звезды состояние по-прежнему тяжелое. Но, видимо, близким очень уж хотелось забрать продюсера домой. Также сообщалось, что окружение собирается переправить Алибасова в Казахстан – на реабилитацию в горный санаторий. О качестве медослуживания в этом месте, как и о наличии необходимого в экстренной ситуации оборудования, ничего не известно.

Напомним, в реанимацию Алибасов попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он получил химический ожог внутренних органов.