Темпы роста промышленного производства в мае замедлились в пять раз

В мае 2019 г. промышленное производство в России показало рост в 0,9% год к году против 4,6% в апреле. В январе-мае рост промпроизводства составил 2,4%, что хуже прогнозов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Минэкономразвития объяснили данные снижением темпов добычи полезных ископаемых в мае до 2,8 % год к году после 4,2 % месяцем ранее на фоне замедления в нефтяной отрасли. "Рост добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) продолжил замедление – до 1,3 % г/г в мае по сравнению 2,5 % г/г в апреле, что связано в первую очередь с выполнением Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+", - говорится в пояснениях министерства.

В обрабатывающих отраслях промпроизводство сократилось на 1% год к году после повышения на 4,7% месяцем ранее. На выпуск обрабатывающих отраслей в мае оказывал негативное влияние календарный фактор: в мае текущего года было на два рабочих дня меньше, чем в мае прошлого года, говорится в пояснениях МЭР.

Напомним, ранее Росстат отозвал данные по промпроизводству за апрель из-за ошибок в статистике. Ведомство пересмотрело показатель, темпы роста снизились с 4,9% до 4,6%.