Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой

Кандидат в депутаты Мосгордумы, олимпийская чемпионка Мария Киселева заявила о нападении на своих помощниц.

Она сообщила в Facebook, что в Крылатском на ее помощниц Аню и Кристину набросился "разъяренный мужчина с ножом", который кричал: "Хочу убивать волонтеров".

Девушки не пострадали, нападавший задержан. По словам Киселевой, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Выборы в МГД пройдут 8 сентября. Ранее 21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента, известная своими скандальными высказываниями, поддержала олимпийскую чемпионку и телеведущую Марию Киселеву.

Елизавета Пескова намекнула, что в Госдуму некоторые идут "светиться перед камерами", а вот в Мосгордуме принято исключительно работать.