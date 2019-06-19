В шести городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия

В шести городах Челябинской области прогнозируются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Как сообщили Накануне.RU в Челябинском Гидрометцентре, 19-20 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

НМУ первой степени опасности объявлены в Челябинске, Коркино, Аше, Златоусте и Сатке с 6 часов 19 июня до 8 часов 20 июня, в Магнитогорске - с 6 часов 19 июня до 19 часов 20 июня.