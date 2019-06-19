16 Октября 2020
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Общество В России
Ольга Бузова (2018) | Фото:ТНТ4

Ольга Бузова заявила, что она популярнее Путина

Ведущая шоу "Дом-2" и начинающая певица Ольга Бузова (33) объявила, что ее популярность в сети превосходит даже президентскую. Звезда пишет в Instagram, что обошла Владимира Путина по частоте запросов в поисковике.

"Приятные новости ждали меня в Москве Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении.  "Запрос "Водица" в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами стали: Алтайский край, Самарская и Челябинская области", - хвастается Бузова популярностью своего нового трека.

"К слову, Ольга Бузова единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России, - цитирует Ольга новость про себя любимую. - Теперь Ольга Бузова не "Вторая После Путина". По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%".

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Ольга Бузова заявила, что она популярнее Путина

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Теги: ольга бузова, владимир путин, популярность



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