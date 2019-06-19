Тюменским многодетным малоимущим семьям не могут найти большие квартиры: будут давать по две или три маленьких

В Тюмени пересматривают нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма. Как передает корреспондент Накануне.RU, из городской администрации в думу поступили поправки, согласно которым предлагается нуждающимся сдавать несколько квартир (при согласии), если нет возможности - найти одну большую.

В частности, как говорится в пояснительной записке, у муниципалитета нет в собственности квартир более 100 квадратных метров. При этом, как выяснилось, несколько лет подряд администрация не смогла приобрести квартиры: аукционы не состоялись. Якобы, не нашлось продавцов жилых помещений.

Примечательно, что в очереди стоят 46 многодетных семей.

"То, что вы делаете — это имитация деятельности, — возмутился депутат Дмитрий Елагин. — Вы землю городскую направо и налево раздаете за так, а найти многодетным квартиры не можете. Это позор. Я буду голосовать против, это бесполезная бумажка".

Городские чиновники лишь развели руками. "На рынке нет таких квартир, но мы приобрели квартиры поменьше", — пояснила директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева.

При этом осталось неясно: будут ли квартиры находиться хотя бы в одном доме или в разных частях города. Как пояснили чиновники, с гражданами "эти вопросы будут обсуждаться".