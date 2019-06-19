На Южном Урале пресекли канал контрабанды продукции военного назначения

В Челябинске осудили двух мужчин за контрабанду военной продукции.

Весной прошлого года два россиянина и иностранец готовились к вывозу оборудования для военной техники за пределы России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

У злоумышленников не было лицензии. В мае прошлого года сотрудники ФСБ задержали мужчин вместе с перевозимым грузом прямо на трассе "Челябинск - Москва".

Иностранца объявили в международный розыск, а двум россиянам дали по 2 года условно и штраф в 200 тыс. руб. каждому.