"Газпром нефть" успешно завершила первую экспедицию проекта "Нарвал. Легенда Арктики"

В результате четырехнедельной научной экспедиции в район архипелага Земля Франца-Иосифа исследователям удалось получить уникальные данные об обитании нарвалов в российской Арктике, которые станут основой комплексной программы по изучению этого редкого вида до 2022 г.

Проект "Нарвал. Легенда Арктики" был представлен председателем Правления "Газпром нефти" Александром Дюковым в 2018 году на заседании Попечительского совета Русского географического общества (РГО) под председательством Президента России Владимира Путина.

Проект позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе арктической зоны России, определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по сохранению нарвала и среды его обитания. До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводились.

В разведывательной экспедиции компания "Газпром нефть" и научный партнер проекта Институт проблем экологии и эволюции РАН им. А. Н. Северцова успешно провели первые полноценные полевые исследования редкого морского животного. Во время авиационных разведок исследователи зафиксировали нарвалов в северной части архипелага у островов Карла-Александра и Джексона. Группы нарвалов общей численностью более 30 особей состояли из самцов и самок с детенышами. Регистрация сразу нескольких материнских групп в одной акватории, по мнению ученых, крайне важное событие. Предположительно, воды архипелага служат местообитанием репродуктивной части популяции. Новые данные, полученные в ходе экспедиции, позволят сформировать программу по дальнейшему изучению нарвалов и среды их обитания в Арктике высоких широт до 2022 г. Исследования научной группы проекта "Нарвал. Легенда Арктики" проводились во время полярной экспедиции "Трансарктика-2019".

"Нарвал. Легенда Арктики" является экологическим проектом масштабной программы компании "Газпром нефть" – "Время Арктики". Лидерство в освоении Арктики предполагает высокую ответственность за сохранение ее уникальной экосистемы и биологического разнообразия. "Газпром нефть" уже реализует несколько важных экологических инициатив в этом регионе деятельности. На платформе "Приразломная" используется принцип "нулевого сброса", который полностью исключает попадание промышленных и бытовых отходов в море. При строительстве зданий на месторождениях применяются технологии, предотвращающие оттаивание уникальных вечномерзлых грунтов. В проектах нефтепроводов учитываются оленьи переходы. "Газпром нефть" также занимается воспроизводством промысловой рыбы: за последние три года компания выпустила в Обь-Иртышский бассейн более 43 млн мальков муксуна, пеляди и других видов рыб.

"Газпром нефть" активно развивает крупные инвестиционные проекты в Арктике, в том числе на шельфе. Особое значение мы уделяем экологическому сопровождению нашей деятельности. Мы уверены, что освоение Арктики не должно влиять на ее уникальное природное разнообразие. Именно поэтому все наши активы здесь работают по принципу "нулевого сброса". Компания также ведет очистку арктических территорий от загрязнений прошлых лет и реализует новые проекты по изучению и сохранению экосистемы региона. Мы рады, что проект по изучению редкого арктического животного – нарвала – получил первые значимые результаты. По оценкам специалистов, встреча групп нарвалов в разведывательной экспедиции – большая удача. Полученные данные станут основой для дальнейших полевых исследований на ближайшие несколько лет", – отметил Александр Дюков, председатель Правления "Газпром нефти".

"Полученные результаты еще предстоит обработать и осмыслить, но уже сейчас можно сказать, что собран очень ценный научный материал. Надеемся, что нам удастся ответить на вопросы о среде обитания нарвалов, других морских млекопитающих и птиц в условиях меняющегося климата Арктики", – отметил Дмитрий Глазов, научный руководитель проекта "Нарвал. Легенда Арктики".

Нарвал (лат. Monodon Monoceros, "морской единорог") – редкий вид китообразных, встречающийся в водах Российской Арктики. Занесен в Красную книгу. Совершает сезонные миграции, встречается в районах дрейфующих льдов. Общая численность вида и особенности биологии этих животных в российских водах неизвестны, места размножения и нагула, протяженность миграций и границы обитания не определены.

Проект "Нарвал. Легенда Арктики" – первый комплексный исследовательский проект, который позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе арктической зоны России, определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по сохранению нарвала и среды его обитания. Был анонсирован председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым на заседании Попечительского совета Русского географического общества (РГО), которое состоялось 27 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге под председательством Президента России Владимира Путина.

"Время Арктики" — арктическая программа "Газпром нефти". В ее рамках разрабатываются Новопортовское месторождение, Приразломное месторождение в Печорском море (добыча нефти осуществляется с морской платформы "Приразломная") и Мессояхское месторождение — самое северное континентальное месторождение России. Осуществлен уникальный проект по круглогодичной транспортировке добытой нефти по Северному морскому пути. За всеми этими впечатляющими результатами — не только новейшие технологии, развитие арктической инфраструктуры и увеличение роста добычи углеводородов. Освоение Арктики предполагает важнейшую социально-гуманитарную составляющую, которая становится неотъемлемой частью программы. Это и экологические мероприятия, направленные на сохранение уникальной арктической экосистемы, и сохранение животного мира, и социальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера, и совместные проекты с международными компаниями.

"Трансарктика-2019" – экспедиция, организованная Росгидрометом по поручению Правительства Российской Федерации с целью изучения состояния природной среды Арктики и её вероятных изменений в условиях современного глобального потепления. Состоит из четырех этапов – 14 июня в Архангельске завершился второй этап экспедиции для проведения исследований в Баренцевом море на судне "Михаил Сомов".