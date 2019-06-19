Эксперты о "борьбе с бедностью": "Адресная помощь превращается в какую-то дикость!"

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом написал на своей странице в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Накануне в Госдуме приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения глава СП назвал техническими. По словам Кудрина, "деньги "живут" своей жизнью, показатели – своей".

Между тем, в Москве обсудили природу и причины российской бедности, а также пути преодоления этого состояния. Собравшиеся сенаторы, депутаты и эксперты рассказали о своем отношении к реализации в ряде регионов России пилотных проектов по сокращению числа официальных бедных и увеличению социальных выплат для "настоящих бедных". В ходе пресс-конференции не обошлось без взаимных упреков и претензий ряда спикеров в отношении друг друга, передает корреспондент Накануне.RU.

Как известно, на текущей неделе большой общественный резонанс вызвали новые инициативы чиновников на местах, которые предлагают пересчитать количество нуждающихся граждан по новым правилам, что, по задумке, приведет к сокращению получателей различного рода льгот и пособий. А уже это сокращение количества бедных якобы позволит увеличить выплаты "настоящим бедным", которые не имеют за душой ни большой квартиры, зачастую – даже огорода или приусадебного участка. Инициатива, что и говорить, была воспринята большинством неоднозначно, тем более понятны такие опасения граждан на фоне "художеств" и изысков чиновничьего рвения, например, при исполнении майских указов президента образца еще 2012 года.

На пресс-конференции в НСН участвовали первый зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Сергей Калашников, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, руководитель Центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный, глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров и член экспертного совета "Деловой России", экономист Владислав Жуковский.

Сразу стоит оговориться – буквально все приглашенные спикеры высказались за коррекцию правительственного курса на борьбу по искоренению бедности. Правда, и размеры той самой бедности, и количество собственно бедных в стране, и тем более пути выхода из этой ситуации каждый из выступавших представляют по-разному.

По данным сенатора Сергея Калашникова, сейчас в стране от 15 до 20 млн человек проживают за официальной чертой бедности, то есть их доходы составляют сумму менее 11 тыс. руб. в месяц (размер "минималки" колеблется от региона к региону, в среднем – указанная сумма). Появилось и признается официально такое понятие, как "работающие бедные". Уровень эксплуатации работников по сравнению с СССР вырос в разы и без изменения социально-экономической структуры труда, по словам Калашникова, никакая борьба с бедностью не обеспечит прорыва на этом направлении. Однако тут же сенатор и признал, что никаких таких попыток со стороны Правительства не предпринимается, даже не обсуждается, а есть некий набор мер по "борьбе с бедностью", что на практике выливается в борьбу с самими бедными. Немного расчетов для иллюстрации – 11 тыс. руб. дохода в месяц по сегодняшнему курсу рубля к доллару составляет 1$ в день. Что по критериям ООН является как раз пороговой величиной при определении уровня бедности (в отдельных случаях – даже нищеты) для жителей африканских стран.

Дмитрий Заворотный раскритиковал предлагаемую методику подсчета бедных по принципу – "есть огород – значит, не бедный"! – и предложил вообще исключать людей с доходами в 40-50 тыс. руб. из системы налогообложения. Это позволило бы людям больше денег тратить на внутреннем рынке, что в свою очередь способствовало бы оживлению экономики и т.д. Естественно, обладание единственной квартирой или огородом никаким образом не должно, по мнению эксперта, влиять на получение различного рода пособий и льгот от государства. "У нас адресная поддержка превращается в какую-то дикость! Есть огород, значит, не бедный, так что ли?" – возмущался эксперт.

Депутат Госдумы Евгений Федоров появился на пресс-конференции почему-то с документами Международного валютного фонда (МВФ) и начал свое рассуждение о борьбе с бедностью… с положениями, зафиксированными в этих бумагах. Вроде бы, все логично – как заявил Федоров, 28 лет в России проводится "колониальный курс". От которого можно и нужно отказаться путем внесения поправок в Конституцию. Федоров привел интересные цифры: по данным Всемирной торговой организации (ВТО), баланс внешней торговли России составляет порядка 1,2 трлн долларов в год, а по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) – в два раза меньше! Таким образом, как считает Федоров, около 600 млрд. долларов ежегодно даже не ввозится назад в страну за поставленные на Запад ресурсы и товары, а сразу оседает в офшорных юрисдикциях. Отсюда – предельно низкий уровень оплаты труда в большинстве российских отраслей, проблемы с наполняемостью бюджета и низкий размер различных госвыплат – от пенсий до пособий инвалидам.

Непривычно было слышать все это от "единоросса" Евгения Федорова, заседающего, напомним, в Госдуме и голосующего (как член фракции "Единой России") за те самые решения, которые он подверг резкой критике и обструкции. Очевидно, что именно эта странная позиция Федорова и стала причиной его перепалки со следующим оратором – экономистом Владиславом Жуковским. Он напомнил собравшимся, что пока еще широко разрекламированные нацпроекты Владимира Путина не принесли ни копейки денег в экономику страны. Кстати, ряд экспертов, включая, скажем, главу Счетной палаты Алексея Кудрина, вообще сомневаются в роли нацпроектов для ускорения экономики и роста ВВП России в будущем.

"Между тем, еще ничего не сделав, власть принудительно изъяла из наших карманов, из экономики порядка 13,5 трлн руб. через повышение пенсионного возраста, заморозку накопительной части пенсий, повышение НДС, акцизов и т.д. Вы только вдумайтесь в цифры – еще ни один нацпроект не реализован, а каждый житель страны, включая стариков и младенцев, уже заплатил из своего кармана по 92 тыс. руб. Каждый житель!" – подсчитал Жуковский (разумеется, все расчеты оставляем на совести экономиста. Однако изъятие средств из экономики действительно прошло и продолжается, – прим.).

Собственно, странные рассуждения "единоросса" Федорова о необходимости "вычистить" либералов из Правительства и послужили причиной для дальнейшей перепалки между ним и Жуковским. Последний прямо обвинял в своем спиче, как он выразился, "самбистов-дзюдоистов" из числа якобы "друзей" Владимира Путина, которые "получают прибыль от подрядов", например, "Газпрома" и тут же "прячут" ее, прибыль, в офшорах. Федоров в свою очередь, невзирая на звучавшие перед этим его слова о "колониальном курсе", принялся было защищать "единороссовское большинство" в Госдуме ("среди нас нет миллиардеров!"), звучало все это, конечно, не очень убедительно.

Так или иначе словесную дуэль прекратили модераторы пресс-конференции, а ее итог, видимо, можно подвести словами социолога Георгия Федорова. Который предложил всем сомневающимся проехаться по Бурятии или Приморскому краю, где из-за оттока населения пустеют населенные пункты, а оставшиеся жители не могут даже продать собственные пресловутые огороды и дома – у покупателей нет денег.

"Я ни к чему не призываю, но поймите – когда человеку нечего терять, он, наверное, может "поднять на вилы" того самого чиновника, который распределяет ему положенные от государства пособия или льготы!" – заявил Георгий Федоров.

Ранее мы также рассказывали об интервью Алексея Кудрина, главы Счетной палаты, который указал на возможность социального взрыва в России из-за продолжающегося роста количества бедных в стране.