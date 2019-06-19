16 Октября 2020
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Политика За рубежом
стержень, ракета, боинг, MH17, обломки (2015) | Фото:

В Нидерландах назвали имена военных, якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом

Нидерландские журналисты телепрограммы Nieuwsuur назвали людей, якобы имеющих отношение к крушению самолета Boeing-777 "Малазийских авиалиний" над Донецком в 2014 году.

В голландском городе Ньювегейн сегодня состоится пресс-конференция Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), в нее входят представители Австралии, Малайзии, Нидерландов и Украины). Представители группы собираются озвучить новые детали расследования и даже назвать имена людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе.

Перед началом публичного мероприятия JIT намерена встретиться с родственниками погибших.

Пока не известно, будет ли голландская прокуратура, которая ведет уголовное дело, предъявлять обвинения тем людям, имена которых назовет следствие. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль накануне намекала, что подозрения падут и на российских военных.

По данным журналистов, среди возможных подозреваемых - российский военный Сергей Мучкаев, который на момент крушения самолета командовал 53-й зенитно-ракетной бригадой недалеко от Курска.

Утверждается, что мужчина в 2014 году руководил конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс "Бук". Из последнего, как считает JIT, и был сбит "Боинг".

По словам журналистов, к транспортировке ЗРК может иметь отношение и глава разведывательной группы Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", подчиненные которого якобы вели деятельность на территории Донбасса.

Третьим журналисты называют некоего Олега Пулатова, которого считают заместителем Дубинского.

В конце прошлого года Минобороны РФ обнародовало данные об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты, поразившей "Боинг" над Донбассом. Согласно этой информации, ракета была направлена в часть, дислоцировавшуюся в Украинской ССР, а после распада Советского Союза осталась на вооружении украинской армии.

Однако, как отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, следствие по делу о гибели "Боинга" фактически проигнорировало данные, предоставленные российской стороной.

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В Нидерландах назвали имена военных, якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом

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Теги: нидерланды, боинг, донбасс



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