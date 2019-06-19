Европейцы закупят 200 Boeing 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing получила очень крупный заказ на самолеты серии 737 MAX – 200 бортов. Сделка с европейским консорциумом International Airlines Group (IAG), в который входят такие гиганты как British Airways и Iberia, была заключена на парижском авиасалоне Ле Бурже.

По каталожным ценам сумма сделки оценивается более чем в $24 млрд, правда, эксперты отмечают, что за такой крупный опт заказчик может рассчитывать на очень привлекательные скидки.

Заказ включает самолеты моделей 737 MAX8 и 737 MAX10. Поставки запланированы на 2023-2027 годы. Машины будут оснащаться двигателями CFM Leap. IAG собирается распределить новые самолеты между несколькими авиакомпаниями группы, в том числе Vueling, LEVEL и British Airways.

Исполнительный директор IAG Вилли Уолш заявил: "Мы полностью доверяем Boeing и ожидаем, что самолет (737 MAX) успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы, получив одобрение регуляторов".

Напомним, после двух катастроф – в октябре 2018 и марте 2019 – авиационные власти по всему миру "приземлили" самолеты данного типа до устранения возможных дефектов в программном обеспечении, которые могли стать причиной этих авиапроисшествий.

С конца апреля этого года Boeing получил лишь один заказ на четыре самолета данного типа от неназванного покупателя. Текущее производство ранее заказанных MAX было сокращено примерно на 10%.

IAG - одна из крупнейших в мире авиаконсорциумов с совокупным парком из 582 самолетов.