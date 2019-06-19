Пенсионеры двух уральских регионов стали самыми богатыми в России

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа попали в число регионов с наибольшим размером средней пенсии. Данные приведены в докладе Минтруда результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

В Югре средний размер пенсии составляет 22 477,91 руб., на Ямале - 22 581,03 руб. При этом средний размер выплат пенсионерам в России в 2018 г. - 14 825,95 руб. В числе регионов-лидеров по размеру пенсии Чукотка (27 044,25 руб.), Ненецкий АО (23 992,77 руб.), Магаданская область (23 239,31 руб.) и Камчатка (23 213,75 руб.)

Самые маленькие пенсии у жителей Дагестана, Калмыкии и Кабардино-Балкарии - в среднем 11,8-12,6 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство в 2019 г. дополнительно направило на выплату социальных доплат к пенсиям 4,3 млрд руб. Вопрос индексации выплат работающим пенсионерам кабмин отказывается рассматривать даже на фоне рекордного профицита бюджета.