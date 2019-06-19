В Прикамье столкнулись две легковушки, один человек погиб, пострадали шестеро

На трассе Оса - Чернушка столкнулись две машины, есть жертвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления МВД.

В 1.30 на 93 км трассы 17-летний водитель "десятки" выехал на "встречку" и столкнулся с "Киа Спортэдж", это стало причиной его смерти. Шестеро пассажиров госпитализированы с различными травмами.

Водитель иномарки будет лечиться амбулаторно. Проводится проверка. В частности, предстоит выяснить, как несовершеннолетний оказался за рулём машины.