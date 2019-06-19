Правительство поспорило с данными Росстата о росте цен на бензин

Правительство заявило, что оптовые цены на бензин повысились на 17,5% не за месяц, а с начала года. Пресс-служба кабмина дала разъяснения по поводу последней статистики.

В данных Росстата об индексе производителей промышленных товаров в мае 2019 г. говорится, что в обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный – на 18%, бензин автомобильный – на 17,5%.

Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, то есть к оптовым ценам, определяемых биржевыми торгами, приводит РБК пояснения пресс-службы Правительства. "Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018 г. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 г", - сообщили там.

Как сообщало Накануне.RU, премьер Дмитрий Медведев поручил проверить факты роста цен на топливо в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Помощник профильного вице-премьера позднее заверил, что повышение цен в розничных сетях носит единичный характер.

Эксперты рынка предполагают, что цены на АЗС существенно повысятся уже в июле, когда закончится действие соглашения между Правительством, ФАС и нефтяниками.