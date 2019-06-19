16 Октября 2020
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Общество За рубежом
Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Следственная группа по делу о крушении MH17 собирается сегодня назвать имена подозреваемых

В голландском городе Ньювегейн в среду, 19 июня, состоится пресс-конференция Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), в нее входят представители Австралии, Малайзии, Нидерландов и Украины). Представители группы собираются озвучить новые детали расследования и даже назвать имена людей, которые могут быть причастны к крушению самолета Boeing-777 "Малазийских авиалиний" над Донецком в 2014 году.

Перед началом публичного мероприятия JIT намерена встретиться с родственниками погибших.

Пока не известно, будет ли голландская прокуратура, которая ведет уголовное дело, предъявлять обвинения тем людям, имена которых назовет следствие. Почти нет сомнений в том, что среди названных будут представители ДНР, также замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль накануне намекала, что подозрения падут и на российских военных.

Ранее JIT отказывалась рассматривать материалы по делу, предоставленные российской стороной, сотрудничать с российскими следователями и экспертами группа тоже не стала, зато прозвучали обвинения в том, что ракетный комплекс, из которого подбили Boeing, якобы, доставили с территории России.

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Следственная группа по делу о крушении MH17 собирается сегодня назвать имена подозреваемых

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Теги: крушение mh17, следственная группа, украина, обвинение



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