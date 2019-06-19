Кудрин: Тема бедности стала сверхострой

Проблема бедности в России стала сверхострой.

Об этом написал на своей странице в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", — отметил он. По словам Кудрина, "деньги "живут" своей жизнью, показатели — своей".

На днях Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

Среди них была идея материнского капитала, а также пособия на первого ребенка в семье. По словам главы Счетной палаты, выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.

Ранее Кудрин заявил, что по итогам 2019 года экономический рост будет ниже 1%. "По моему прогнозу, ниже 1% рост будет", - сказал он. Официальный прогноз по росту ВВП Минэкономразвития на 2019 год составляет 1,3%.

Кудрин также подчеркнул, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превысит 2%.