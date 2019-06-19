16 Октября 2020
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Спорт Свердловская область Уральский ФО
(2019) | Фото: Уралочка-НТМК

В Екатеринбурге появилась скульптура "Уралочке посвящается"

В Екатеринбурге около Дворца игровых видов спорта открыли скульптурную композицию "Уралочке посвящается".

Как сообщили Накануне.RU в волейбольном клубе "Уралочка-НТМК", она представляет собой фрагмент волейбольной игры. Несколько волейболисток замерли в разных позициях. Рядом с ними стоит тренер "Уралочки" Николай Карполь. Общая высота постамента около шести метров, каждая фигура - по 2,5 метра. Скульптуру выполнили из бронзы.

Как сообщила супруга первого президента России Наина Ельцина, которая присутствовала на открытии композиции, "Уралочка-НТМК" - самый лучший волейбольный клуб России. "Но такого тренера, как Николай Васильевич Карполь, в мире нет. Это легендарный человек, который признан во всём волейбольном мире", - сказала Ельцина.

Она напомнила, что Карполь удостоен звания "Герой труда".

(2019)|Фото: Уралочка-НТМК

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В Екатеринбурге появилась скульптура "Уралочке посвящается"

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Теги: волейбол, скульптура, Екатеринбург, Уралочка-НТМК



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