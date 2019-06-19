Екатеринбург попал в тройку лучших городов России для прогулок

Аналитики составили список лучших городов России для пешеходных прогулок летом.

Как сообщили Накануне.RU в агентстве "Турстат", рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему того, где лучше всего гулять пешком по улицам города и в парках.

В первую пятерку вошли такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань.

Как выяснилось, за российскую столицу голоса отдали 32%, за Санкт-Петербург - 23%, за Екатеринбург проголосовали 15% респондентов, за Нижний Новгород - 10% и 7% за Казань.