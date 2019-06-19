16 Октября 2020
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Политика В России
платная парковка, парковка, зона платной парковки, знак (2018) | Фото: newstracker.ru

В Госдуме предложили сделать парковки бесплатными на 10 минут

Депутаты от "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона, согласно которому предлагается позволять автомобилистам останавливаться на платных парковках бесплатно на 10 минут.

Кроме того, документ устанавливает единые требования к камерам фото- и видеофиксации. Сегодня в разных городах находиться на платной парковке бесплатно можно разное время - от пяти до 15 минут. Депутаты считают, что данная мера должна быть единой. Увеличение бесплатного времени позволит водителям спокойно решить, что делать дальше – высадить пассажиров или выгрузить вещи и уехать, либо оплатить стоянку.

Народные избранники также предлагают сделать обязательными ГОСТы, регулирующие автоматическую фото- и видеозапись дорожного движения, сейчас это только рекомендации, сообщают "Ведомости".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 руб. в час - установлен с 15 декабря 2018 года на ряде улиц в центре города. В остальной платной зоне также установлен рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15.

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В Госдуме предложили сделать парковки бесплатными на 10 минут

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Теги: Госдума, парковки, автомобили



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