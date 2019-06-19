Медведев предложил существенно повысить пособие по уходу за ребенком

Глава кабмина России Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адреcности.

"Предложение заключается в тoм, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 дo трех лет установить в размере прoжиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня", - сказал премьер-министр.

Как отметил Медведев, этот уровень еще требует отдельного расчета. Председатель правительства считает необходимым определить механизм таких выплат, сообщает ТАСС.

Напомним, в апреле, выступая перед депутатами Госдумы, премьер-министр заявил, что кабмин планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет. Размер пособия может измениться с 2020 г., сказал Медведев, правительство подготовило предложения.

"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года", - сказал депутатам премьер.

Размер индексации пособия он не назвал, но отметил, что выплаты могут носить адресный характер.

Напомним, сейчас после достижения ребенком 1,5 лет женщины получают пособие в размере 50 руб. в месяц.