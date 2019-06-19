16 Октября 2020
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Общество За рубежом Крым
(2019) | Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Иностранцы восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британского издания "Daily Mail" восхитились красотой русских женщин в комментариях к публикации о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

16 июня на площади Михайловской батареи в Севастополе собралось около тысячи человек, в том числе - 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Также присутствовали российские и иностранные журналисты. Читатели газеты поразились фотографиями нарядно одетых гостей и отсутствием женщин с татуировками, пишут "Известия".

"Это глоток свежего воздуха — увидеть обычных женщин из рабочего или среднего класса без татуировок, стройных и одетых подобающе. Не так, как женщины в США. Татуировки с ног до головы, как у заключенных, и которые никогда не могут одеться по случаю", — написал пользователь lives matter из Чикаго.

(2019)|Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

"Так много симпатичных молодых и в основном стройных женщин в России и странах бывшего СССР, — не то что наши пьяные татуированные толстухи", — отметил Mzungu.

"Все выглядят великолепно и явно отлично провели время", — написала Frances US.

"В конечном итоге это будет Россия, которая спасет Западную Цивилизацию от вымирания" — считает TrTex из американского Техаса.

По мнению пользователей, девушки на балу смогли затмить даже офицеров, прибывших в строгой форме. При этом некоторые удивились, что в России нет женщин-офицеров.

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Иностранцы восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

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Теги: бал, Крым, россиянки



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