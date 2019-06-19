16 Октября 2020
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самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

В S7 подтвердили слова Киркорова об уходе самолета на второй круг

Посадка лайнера авиакомпании S7, который выполнял рейс Болгария - Москва, была проведена в штатном режиме.

Такое заявление сделали в аэропорту Домодедово. Там отреагировали на слова российского исполнителя Филиппа Киркорова, сообщает "Экономика сегодня".

Тем временем, в S7 подтвердили, что самолет уходил на второй круг, но при этом приземлился в штатном режиме.

Напомним, Киркоров рассказал, что самолет при посадке сначала коснулся взлетной полосы, а потом взлетел и пошел на второй круг. При этом, по словам певца, борт очень резко снизился.

"Коснулись земли и тут же взлетели наверх. Вот и все. Все остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение", - отметил Киркоров.

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В S7 подтвердили слова Киркорова об уходе самолета на второй круг

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Теги: S7, Домодедово, Киркоров



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