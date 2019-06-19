16 Октября 2020
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Политика В России
скан, голунов, газеты (2019) | Фото:скан

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, в последнее время появился повод для определенной ревизии 228-й статьи Уголовного кодекса РФ в сторону возможного смягчения. "Но это следует оценивать очень комплексно. Говорят, что была провокация с доказательной частью - мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые так сделали", - сказал Горовой, комментируя громкое уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает РИА "Новости".

Напомним, дело Ивана Голунова вызвало резкую критику странными действиями полиции, которые объявили о найденной в квартире журналиста нарколаборатории, а в сумке Голунова - пакете с наркотиками. Однако смывы с рук и срезы ногтей показали отсутствие наркотических веществ, нарколаборатория оказалась не имеющей отношения к журналисту. Дело было прекращено, Голунова отпустили из-под домашнего ареста. Президент Владимир Путин отправил в отставку двоих высокопоставленных полицейских, чьи подчиненные могут быть причастны к этим событиям. В защиту журналиста прошел несанкционированный митинг, где правоохранители провели массовые задержания участников.

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В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

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Теги: МВД, наркотики, Голунов



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2019 15:16 Мск МВД: Обнаружены нарушения в ходе расследования дела Голунова

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