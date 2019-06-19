16 Октября 2020
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космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в открытом космосе (2018) | Фото: twitter.com/Rogozin

Кадыров поговорил с находившимся на МКС космонавтом

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс связи с российским космонавтом Олегом Кононенко, который находится на борту МКС и является командиром экипажа.

Политик пригласил космонавта в Грозный после возвращения на Землю. Кононенко принял приглашение, а также рассказал главе региона о наблюдении чеченской столицы из космоса. "Рамзан Ахматович, очень хорошо видел город Грозный, я делал снимок в 2015 году и в этом году, город разросся, стал ярче", — сообщил космонавт.

Тем временем, в Чечне на базе Российского университета спецназа российские космонавты пройдут альпинистскую и воздушно-десантную подготовку. Об этом стало известно во время встречи делегации Центра подготовки космонавтов имени Гагарина с Рамзаном Кадыровым, сообщает РИА "Новости".

Между тем, Роскосмосу пока не грозит любовь феменисток всего мира – в корпорации заявили, что отдельного женского отряда космонавтов не будет. Исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев на пресс-конференции, посвященной новому набору в отряд, заявил, что сейчас в едином отряде есть одна девушка.

Ранее стало известно, что в отряд космонавтов требуются летчики, врачи и инженеры. Новый набор в звездный отряд продлится два года. Всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.

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Кадыров поговорил с находившимся на МКС космонавтом

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Теги: Кадыров, МКС, космос



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