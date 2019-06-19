16 Октября 2020
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Экономика В России
ПМЭФ-2019, Алексей Кудрин (2019) | Фото: forumspb.com

Кремль прокомментировал слова Кудрина о возможном "социальном взрыве"

Российские власти не согласны с мнением председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который сообщил, что его беспокоит возможность "социального взрыва" в российском обществе из-за падения уровня жизни россиян.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это эмоциональные и гипертрофированные предположения. "Говорить о росте бедности в РФ нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, выросло", — заявил пресс-секретарь президента РФ, сообщает ТАСС.

Напомним, Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

Среди них была идея материнского капитала, а также пособия на первого ребенка в семье. По словам главы Счетной палаты, выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.

Ранее Кудрин заявил, что по итогам 2019 года экономический рост будет ниже 1%. "По моему прогнозу, ниже 1% рост будет", - сказал он. Официальный прогноз по росту ВВП Минэкономразвития на 2019 год составляет 1,3%.

Кудрин также подчеркнул, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превысит 2%.

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Кремль прокомментировал слова Кудрина о возможном "социальном взрыве"

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Теги: Кудрин, бедность, Кремль



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