Эксперт: экскурсии в "китовую тюрьму" опасны для детей и животных

Детские экскурсии, которые организовали в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края, опасны как для детей, так и для животных.

Как сообщила кандидат биологических наук, микробиолог Татьяна Денисенко, микрофлора человека может оказаться губительной для животных. Кроме того, по словам специалиста, вольеры в "китовой тюрьме" не приспособлены для посещений детей из-за достаточно опасных помостов и понтонов, что может привести к несчастным случаям.

Как считает Денисенко, существует также опасность заражения детей от морских млекопитающих.

Также эксперт выразила сомнение в культурно-просветительской ценности подобных экскурсий, так как это место "фактически тюрьма", сообщает "Интерфакс".

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто. Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты.