В Воронежской области 17-летняя девушка погибла, спасая двух тонущих подруг

В Воронежской области 17-летняя девушка погибла, спасая своих сверстниц.

Трагедия произошла еще 29 мая на пруду под названием Сорванный - пять девушек пришли туда искупаться.

"У одной из них свело ногу и цепляясь за свою подругу они вдвоем начали тонуть", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Третья девушка кинулась в воду и спасла подруг, однако сама спастись из воды не смогла и утонула.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи проверяют все обстоятельства трагедии.