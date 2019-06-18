В Воронежской области 17-летняя девушка погибла, спасая двух тонущих подруг
В Воронежской области 17-летняя девушка погибла, спасая своих сверстниц.
Трагедия произошла еще 29 мая на пруду под названием Сорванный - пять девушек пришли туда искупаться.
"У одной из них свело ногу и цепляясь за свою подругу они вдвоем начали тонуть", - сообщили Накануне.RU в СКР.
Третья девушка кинулась в воду и спасла подруг, однако сама спастись из воды не смогла и утонула.
По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи проверяют все обстоятельства трагедии.