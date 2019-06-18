Киркоров рассказал о ЧП на борту самолета, летевшего из Болгарии

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о происшествии на борту самолета авиакомпании S7, который летел из Болгарии в Москву, об этом пишет "360".

В разговоре с журналистом издания артист сообщил, что самолет при посадке в "Домодедово" сначала коснулся взлетной полосы, а потом взлетел и пошел на второй круг.

Киркоров отметил, что борт очень резко снизился.

"Коснулись земли и тут же взлетели наверх. Вот и все. Все остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение", - отметил Киркоров.

Чуть позже в пресс-службе "Домодедово" опровергли слова певца и сообщили, что никакой нештатной ситуации не было, об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

"Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме", - отметили в пресс-службе аэропорта.