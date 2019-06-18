Клиенты "Яндекс. Такси" смогут во время поездок сами выбирать музыку через аудиосистему автомобиля

Пассажиры "Яндекс.Такси" теперь сами могут решать какую именно музыку им слушать во время поездок, об этом написал в Facebook управляющий директор компании Даниил Шулейко.

Он отметил, что плейлист можно будет выбирать через приложение "Яндекс. Музыка", а воспроизводиться треки будут через аудиосистему автомобиля.

Шулейко добавил, что новая опция для пассажиров будет реализована в самое ближайшее время.