Новым руководителем Пентагона стал Марк Эспер

Президент США Дональд Трамп сменил руководителя Пентагона, об этом пишет РИА "Новости".

И.о. министра обороны штатов стал бывший командующий сухопутными войсками Марк Эспер.

Как отметил Трамп, экс-руководитель американского военного ведомства Патрик Шанахан проделал замечательную работу и захотел проводить больше времени со своей семьей.

"Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны", - написал Трамп в своем Twitter.