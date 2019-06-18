Начало колотить. Меркель стало плохо на красной дорожке во время встречи с Зеленским

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо прямо на красной дорожке, пишет РИА "Новости".

На видеозаписи видно, как Меркель внезапно начало колотить, руки затряслись. Было видно, что канцлер несколько раз пыталась поменять расположение рук, однако ничего не помогало.

Зеленский, стоявший в это время рядом с Меркель, не предпринял ничего, хотя видел что происходит с его немецкой коллегой. Позже украинский президент объяснился.

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности".

Сама Меркель на итоговой встрече с журналистами рассказала, что все произошло от обезвоживания. Сразу после приступа она выпила несколько бутылок воды, после чего ей стало лучше.